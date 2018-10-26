"ديلي إكسبريس": عشرات الاَلاف من البريطانيين يوقعون على التماس لإيقاف إجراء استفتاء ثان للـ"بريكست"

لندن-(أ ش أ):

قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، اليوم الجمعة، إن عشرات الآلاف من البريطانيين وقعوا على التماس حكومي عبر الإنترنت لإيقاف إجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت في لندن الأسبوع الماضي وطالب فيها مؤيدو البقاء في التكتل الأوروبي بتصويت من الشعب.

وذكرت الصحيفة البريطانية - في سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني- أن الالتماس تم تدشينه على موقع الالتماسات البرلمانية الرسمي ووصل إلى أكثر من 30 ألف مؤيد في الوقت الحالي، موضحة أن هذا الرقم يستمر في الزيادة كل دقيقة.

وقال عضو البرلمان الأوروبي المستقل عن شمال شرق إنجلترا جوناثان أرنوت، "إن الشعب صوت في الانتخابات الأوروبية لعام 2014 والانتخابات العامة لعام 2015 واستفتاء عام 2016 والانتخابات العامة لعام 2017 ولا نحتاج إلى إجراء تصويت خامس".

وأشار إلى أن الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي يتبقى عليه 5 أشهر وأن قواعد اللجنة الانتخابية تتطلب على الأقل مدة 6 أشهر لإجراء أي استفتاء، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على تمديد الموعد وفقا للمادة 50 نظرًا لاحتمالية حدوث فوضى بسبب الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة العام المقبل.

وكان قد شارك عشرات الآلاف من البريطانيين المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تظاهرة في وسط لندن في 20 أكتوبر الجاري في محاولة جديدة لمنع خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.