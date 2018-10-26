وزير النفط الجديد: العراق يخطط لزيادة انتاج النفط الخام والغاز

بغداد- (د ب أ):

قال وزير النفط العراقي الجديد، ثامر الغضبان، اليوم الجمعة، إن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط زيادة إنتاج النفط الخام والغاز وتعزيز دور العراق في الأسواق العالمية.

وقال الغضبان، في تصريح صحفي نشر على الموقع الرسمي لوزارة النفط العراقية "علينا أن نمضي قدما في تنفيذ خطط زيادة الإنتاج من النفط والغاز والمشتقات النفطية وتطوير المنشآت النفطية وفق ما تفتضيه المصلحة الوطنية، فضلاً عن النهوض بالبنى التحتية وتحديث برامج التدريب وتحسين الأداء للعاملين في هذا القطاع الحيوي".

وأضاف" سنعمل على تعزيز دور العراق في الأسواق النفطية العالمية وزيادة الإيرادات المالية المتحققة".

ويخطط العراق إلى رفع الطاقة الإنتاجية للعام المقبل من النفط الخام إلى خمسة ملايين برميل يوميا والطاقات التصديرية إلى أربعة ملايين وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ الصناعة النفطية.