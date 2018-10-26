وزيرا دفاع أمريكا وكوريا الجنوبية يجريان محادثات في واشنطن الاسبوع المقبل

سول- (د ب أ):

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن سول وواشنطن ستجريان محادثاتهما السنوية على مستوى وزيري الدفاع في واشنطن الاسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يبحث الوزيران مصير التدريبات الجوية المشتركة لهذا العام، ونقل مراقبة العمليات في وقت الحرب، وقضايا أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وسيحضر وزير الدفاع الكوري الجنوبي، جيونج كيونج-دو ونظيره الامريكي جيمس ماتيس الاجتماع التشاوري الامني الخمسين، يوم الاربعاء المقبل وسط تعاون الدولتين الحليفتين بشأن نزع الاسلحة النووية وتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة.

ومن المتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق حولي وقف تدريبات "فيجيلانت ايس" الجوية السنوية واسعة النطاق، التي شاركت فيها حوالي 270 طائرة العام الماضي، في استعراض للقوة ضد بيونجيانج.

وثمة تكهنات بأنه سيتم إلغاء التدريب لتعزيز الجهود الدبلوماسية المتواصلة مع النظام الشيوعي في كوريا الجنوبية.

وكانت وزارة الدفاع الامريكية ذكرت الاسبوع الماضي أن واشنطن وسول اتفقتا على وقف التدريب، لكن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قالت إنهما درستا فقط "مختلف الافكار بما فيها وقف التدريبات"، في مؤشر على ما يبدو على وجود خلافات بشأن مصير التدريب هذا العام.