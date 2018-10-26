رئيس وزراء الصين يؤكد أهمية بناء علاقات ثنائية أكثر نضجا مع اليابان

بكين- (أ ش أ):

حث رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" الصين واليابان على العمل معا لبناء علاقات ثنائية أكثر نضجا وإطرادا وتقدمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها تشيانغ خلال حفل استقبال أقيم الليلة الماضية بمناسبة الذكرى الـ40 للتوقيع على معاهدة السلام والصداقة الصينية - اليابانية، بحضور رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" بقاعة الشعب الكبرى في بكين.

وقال تشيانغ "مرت العلاقة الصينية - اليابانية بأوقات عصيبة خلال العقود الأربعة الماضية، لكن السلام والصداقة والتعاون شكل التيار الرئيس العام لتلك العلاقة"، مؤكدا أن معاهدة السلام والصداقة رسخت اتجاها عاما للتعايش السلمي والصداقة الدائمة بين الصين واليابان في إطار قانوني، وأكدت كافة المبادئ التي نص عليها البيان الصيني - الياباني المشترك لعام 1972.

وأضاف أن الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان، ومن بينها تلك المعاهدة، أرست أساسا سياسيا وقانونيا للعلاقات الصينية – اليابانية، وأصبحت تمثل المباديء التوجيهية الأساسية للتنمية الصحية للعلاقات الثنائية يجب وضعها بقوة في الاعتبار.

وأكد تشيانغ أهمية التمسك معا بالاتجاه العام للسلام والصداقة والتعاون، وإلى التوافق مع اتجاه العصر، لبناء علاقات أكثر نضجا وإطرادا وتقدمية بين الصين واليابان.

وأشار رئيس الوزراء الصيني إلى أن بلاده ستواصل سياستها الخاصة بالإصلاح والانفتاح على نحو ثابت، معتبرا أن انفتاح الصين واسع النطاق على العالم وفر مجالا أوسع للتعاون رفيع المستوى بين الصين واليابان.

ورحب تشيانغ بقيام اليابان بدور أكثر نشاطا في الجولة الجديدة من الإصلاح والانفتاح الصيني، ومواصلة التعاون متبادل النفع.

وقال تشيانغ إن الوضع الدولي والإقليمي شهد تغيرات معقدة وعميقة، وإن العلاقات الصينية-اليابانية عادت إلى مسارها واكتسبت قوة دفع إيجابية، ما نتج عنه ليس فقط فرص تعاون كبيرة ولكن أيضا خلافات وتحديات.

وحث الجانبين على اتخاذ جهود ملموسة من أجل دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بشكل مستمر، وأن تفهم الدولتان بعضهما البعض وتدعيم وضعهما الاستراتيجي بشكل صحيح، وتنفيذ التوافق الخاص بأن الصين واليابان شريكتان بدلا من تهديدين متبادلين بشكل أفضل ومن خلال اتخاذ إجراءات ملموسة.

وشدد تشيانغ على حاجة الدولتين إلى إدارة الخلافات والمشكلات بشكل بناء على أساس مباديء الوثائق السياسية الأربع بين الصين واليابان وروح اتخاذ التاريخ كمرآة ومواجهة المستقبل.

ودعا رئيس الوزراء الصيني الجانبين إلى دفع التعاون البراجماتي قدما من خلال استغلال المميزات التكميلية وتشجيع الابتكار واستكشاف أسواق ثالثة لتحديث جودة وكفاءة التعاون، لافتا إلى أنه يتم تشجيع اليابان على المشاركة في بناء الحزام والطريق.

ونوه تشيانغ إلى أن الصين واليابان باعتبارهما دولتين آسيويتين مهمتين واقتصادين عالميين كبيرين، فإنه يتعين على البلدين الحماية المشتركة للسلام والتنمية والازدهار على المستوى الاقليمي والاسهام في ذلك، والتمسك بالتعددية والتجارة الحرة.