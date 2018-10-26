وزيرة خارجية النمسا تطالب بحظر تصدير الأسلحة للسعودية

ستراسبورج- (د ب أ):

دعت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية، عقب مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقالت كنايسل في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة، اليوم الجمعة، إن مقتل خاشقجي "صادم للغاية"، لكنه "مجرد قمة جبل الرعب"، وأضافت: "الحرب المفزعة في اليمن على وجه الخصوص وأزمة قطر ينبغي أن تكون بالنسبة لنا دافعا للتصرف على نحو مشترك كاتحاد أوروبي تجاه السعودية. إذا أوقفنا كافة صادرات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي للسعودية، فإن ذلك قد يساهم في إنهاء هذه النزاعات".

تجدر الإشارة إلى أن النمسا تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وكان البرلمان الأوروبي طالب أمس الخميس بوقف صادرات الأسلحة على مستوى أوروبا للسعودية.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت عزمها عدم إعطاء تصاريح لصفقات أسلحة جديدة للسعودية لحين الانتهاء من التحقيق في واقعة مقتل خاشقجي، بينما تستبعد دول أخرى في الاتحاد الأوروبي اتخاذ مثل هذه الخطوة، مثل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي قال مؤخرا في البرلمان الإسباني بمدريد إنه يتعين عليه "حماية مصالح إسبانيا".

وبحسب بيانات معهد سيبري لأبحاث السلام في ستوكهولم، فإن السعودية هي ثاني أكبر مستورد للأسلحة على مستوى العالم بعد الهند.