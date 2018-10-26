أغنية راب مناهضة للمجلس العسكري تحقق نجاحا كبيرا في تايلاند

بانكوك- (د ب أ):

حققت أغنية راب مناهضة للمجلس العسكري الحاكم نجاحا كبيرا في تايلاند، بعد أيام فقط من نشرها، في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب السياسية لخوض الانتخابات العامة في عام 2019.

وأصحبت أغنية "ماي كانتري هاز" (بلدي لديها) التي قدمتها مجموعة "راب اجينست ديكتاتورشيب" (الراب ضد الديكتاتورية) الأكثر انتشارا على موقع "تويتر"، للتواصل الاجتماعي، في تايلاند اليوم الجمعة. وبلغ عدد المشاهدات للفيديو الخاص بها ما يقرب من مليون على موقع "يوتيوب" منذ تحميله يوم الاثنين.

وتتناول الاغنية، التي تبدأ كلماتها بـ "أنت لا تعرف ما الذي تمتلكه هذه الدولة اللعينة. دعنا نحن نقول لك"، أشكالًا واسعة النطاق من القمع السياسي والظلم الاجتماعي في ظل النظام العسكري الحاكم، مثل اعتقال المعارضين، وكيف يفلت الأثرياء والأقوياء من العقاب.

وأخبرت المجموعة قناة (فويس تي في) المحلية إنهم ليسوا فرقة موسيقية ولكنهم عملوا سويا فقط في هذا المشروع للتعبير عن موقفهم المناهض للمجلس العسكري.

وقال جوكوبوي مغني الراب إن "هذا العمل قانوني بنسبة 100 في المئة. حقيقة خوف بعض الأشخاص علينا تعكس عقلية غير طبيعية".

وكانت معظم التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي داعمة للمجموعة، مشيدة بشجاعتهم.