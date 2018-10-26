كاتلين جينر: المتحولون يتعرضون "لهجمات قاسية " من ترامب

واشنطن- (د ب أ):

اعترفت الناشطة المتحولة جنسيا كاتلين جينر بأنها كانت مخطئة في الاعتقاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحمي مجتمع المثليين والسحاقيات والمتحولين ومزدوجي الميول الجنسية.

وفي عمود بصحيفة "واشنطن بوست" نشر أمس الخميس، وصفت جينر كيف كانت "متفائلة" بعد أن وعد ترامب في اجتماع انتخابي عام 2016 بأنه سيحمي مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً.

وكتبت جينر "من المؤسف أنني كنت مخطئة ... الحقيقة هي أن مجتمع المتحولين يتم مهاجمته بقسوة من جانب هذا الرئيس. زعيم أمتنا لم يبد أي اعتبار لمجتمع مهمش وكادح أصلاً".

وفي هذا المقال، أشارت جينر إلى تقرير نشر في صحيفة "نيويورك تايمز" يزعم خطيط إدارة ترامب لتغيير تعريف "الجنس" كحالة بيولوجية، ثابتة يتم تحديدها عن طريق الأعضاء التناسلية عند الولادة.

وقالت جينر إن هذه المذكرة المسربة التي استندت إليها الصحيفة "مجرد مثال اخر في نمط من الهجمات السياسية".