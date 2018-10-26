الأردن: وفاة نائب مدير شرطة إربد خلال تفقده أودية في الغور الشماليش

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت وكالة الأنباء الأردنية وفاة نائب مدير شرطة إربد العقيد خلدون الغرايبة خلال تفقده الأوضاع في أودية في الغور الشمالي، جراء السيول التي اجتاحت المنطقة القريبة من البحر الميت.

وكانت الوكالة قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا حادث البحر الميت إلى 19 قتيلاً، و35 مُصابًا، مُشيرة إلى أن هناك سياح أجانب ضمن المفقودين جراء السيول.

وقُتل عشرات الأشخاص جراء سيول اجتاحت منطقة قريبة من البحر الميت في الأردن، ومعظم هؤلاء من الطلبة جرفت السيول حافلة مدرسية كانوا يستلقونها.

وكانت الحافلة تقل 37 طالبا وسبعة من أعضاء هيئة التدريس في رحلة إلى منطقة في منطقة المياه الساخنة/الزارة عندما جرفتها المياه، بحسب مسؤولين، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وبدأت السلطات عملية إنقاذ واسعة، وقالت إسرائيل إنها أرسلت طائرات مروحية بناء على طلب من الأردن.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن فرق الإنقاذ عثرت على 34 ناجيا حتى الآن.