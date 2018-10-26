خبير أمريكي: مرسل الطرود المشبوهة يوجه رسالة سياسية
واشنطن - أ ش أ:
قال رئيس التحقيقات الجنائية السابق في جهاز الأمن السري الأمريكي لاري جونسون، إن مرسل الطرود المشبوهة يهدف إلى توجيه رسالة سياسية.
وأضاف جونسون - في تصريحات أوردها راديو ( سوا ) الأمريكي اليوم الجمعة - أن مرسل تلك الطرود المشبوهة يريد توجيه رسالة سياسية بأنه قادر على جلب التركيز لقضيته التي لم يتم تحديدها بعد " .
وقال إن لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" قاعدة بيانات من منظمات استخدمت سابقا هذا النوع من المتفجرات .
وكان قد عثر على سبعة أجهزة متفجرة منذ 22 أكتوبر - الحالي - تم توجيهها إلى وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون، والرئيس 44 للولايات المتحدة باراك أوباما، والمدعي العام السابق إريك هولدر، وعضو مجلس النواب ماكسين ووترز (طردان)، والملياردير جورج سوروس.
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