الكوريتان تعقدان محادثات عسكرية لمناقشة إحلال السلام في شبه الجزيرة

سول - (أ ش أ):

أعلن مسئول عسكري كوري جنوبي أن بلاده ستعقد في وقت لاحق اليوم (الجمعة) محادثات عسكرية على مستوى رتبة لواء مع بيونج يانج لمناقشة سبل إحلال السلام في المنطقة ومراجعة ما تحقق حتى الآن في بنود تنفيذ اتفاقية 19 سبتمبر العسكرية، وما يمكن إنجازه في المستقبل لتحسين العلاقات مع الشمال.

ونقلت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية عن اللواء كيم دو-جيون، مسئول السياسة تجاه كوريا الشمالية بوزارة الدفاع وقائد الوفد الجنوبي للدورة العاشرة للمحادثات العسكرية بين الكوريتين، قوله:" إن الجانبين الجنوبي والشمالي سوف يناقشان أيضا سبل تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة وإجراء المسح المشترك في مصب نهر هان"، وذلك قبيل توجهه إلى قرية الهدنة لحضور المحادثات.

وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق بعض الإنجازات في مسألة نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية من خلال تنفيذ اتفاقية 19 سبتمبر العسكرية.

ومن المقرر أن تعقد الكوريتان الدورة العاشرة للمحادثات العسكرية على مستوى رتبة لواء اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم بالتوقيت المحلي في دار الوحدة في الجانب الشمالي من قرية الهدنة في بانمونجوم، وسيحضرها 5 مسئولين جنوبيين على رأسهم اللواء كيم، في حين سيشارك فيها عن الجانب الشمالي اللواء أن إيك-سان و4 مسئولين آخرين.