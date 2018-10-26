دوريات روسية أممية مشتركة في المنطقة منزوعة السلاح بالجولان المحتل

دمشق - (أ ش أ):

نفذت الشرطة العسكرية الروسية ولأول مرة، دوريات مشتركة مع بعثة الأمم المتحدة في القنيطرة الواقعة في القسم الجنوبي من منطقة فك الاشتباك الفاصلة بين القوات السورية والإسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة .

وقال قائد كتيبة الشرطة العسكرية الروسية - في تصريحات ، أوردتها قناة ( روسيا اليوم ) الجمعة - "تم تكليفنا من قيادة الجيش الروسي بالتعاون وتنظيم دوريات مشتركة مع بعثة الأمم المتحدة في المنطقة منزوعة السلاح في مرتفعات الجولان " .

وأضاف أن المهمة الرئيسية لوحدتنا هي ضمان أمن بعثة الأمم المتحدة في الجولان .. وفي المستقبل سنوسع منطقة الدوريات لتشمل جميع أنحاء المنطقة العازلة .

من جانبه ، أشار الفريق سيرجي كورالينكو نائب قائد المجموعة العسكرية الروسية في سوريا، إلى أن التوسيع المستمر لمنطقة تسيير دوريات الأمم المتحدة في الجزء الجنوبي من منطقة الأمم المتحدة المجردة من السلاح، سمح بفتح معبر القنيطرة.

وأوضح أن الشرطة العسكرية الروسية تسير منذ فترة طويلة دورياتها على طول المنطقة منزوعة السلاح، ولكن اليوم تم لأول مرة تسيير دوريات مشتركة مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب معبر القنيطرة .