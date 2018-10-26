ناخبو أيرلندا يصوتون في الانتخابات الرئاسية واستفتاء لإلغاء تجريم "التجديف"

لندن - (د ب أ):

من المقرر أن تصوت ايرلندا في انتخابات رئاسية اليوم الجمعة، ستسفر على يبدو عن إعادة انتخاب الرئيس مايكل دي هيجينز، الذي يعد منصبه شرفيا إلى حد كبير.

ومع تقدمه في استطلاعات الرأي بشكل كبير قبيل التصويت، فإن فرص فوز هيجينز 77 عاما شبه مؤكدة، حيث يتوقع أن يفوز بفترة رئاسته الثانية التي تستمر سبع سنوات.

ويواجه هيجنز، وهو سياسي مخضرم في حزب العمال ويترشح كمستقل ، خمسة منافسين ، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيفوز بنحو ثلثي الأصوات.

ومن المتوقع أن يكون الإقبال على التصويت منخفضا ويمكن إعلان نتيجة الانتخابات بعد ظهر يوم السبت ، وفقًا لوسائل الإعلام.

وهناك استفتاء على عدم تجريم التجديف ، من خلال إزالة الإشارة إليه من الدستور الأيرلندي ، يجري بجانب الانتخابات الرئاسية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الأغلبية ستصوت لصالح إلغاء التجريم .

وقال رئيس الوزراء ليو فارادكار للناخبين إن التغيير المقترح بشأن التجديف "جزء من عملية لتحديث دستورنا".