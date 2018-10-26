ماكرون وترامب يبحثان الوضع في سوريا هاتفيا

باريس - (د ب أ):

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي، يوم الخميس، الوضع في سوريا قبل قمة مقبلة بشأن تلك الأزمة، وفقا لما ذكره قصر الإليزيه.

ومن المتوقع أن يلتقي قادة تركيا وألمانيا وفرنسا وروسيا في اجتماع حول الأزمة في سوريا يوم السبت في اسطنبول.

وقال الاليزيه في بيان: "تشترك الولايات المتحدة وفرنسا في نفس الأهداف الأمنية والإنسانية والسياسية في سوريا".

وكان ترامب طلب من ماكرون أن يعرض موقفهما المشترك خلال القمة.

وأضاف البيان أن ماكرون ملتزم بشكل خاص بضمان وقف إطلاق النار في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا وعقد محادثات تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع.

كما ناقش الرئيسان قرار واشنطن الانسحاب من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى واتفقا على مناقشة هذه الخطوة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المتوقع أن يناقش ماكرون مع بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع على الأرض في سوريا وبشأن منطقة عازلة منزوعة السلاح في إدلب والعملية السياسية.

واتفقت روسيا وتركيا الشهر الماضي على إنشاء منطقة عازلة بين الجيش السوري والأجزاء التي يسيطر عليها المتمردون في منطقة إدلب ، بالقرب من الحدود التركية.