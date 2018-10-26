بدء التوقيت الشتوي في أوروبا الأسبوع المقبل

برلين - (د ب أ):

من المقرر تأخير الوقت لمدة ساعة واحدة في القارة الأوروبية مطلع الأسبوع المقبل مع اقتراب فصل الصيف من نهايته.

ويبدأ ضبط الساعات على التوقيت الشتوي اعتبارا من ليل السبت/الأحد.

ومع ذلك، قد تكون هذه المرة الأخيرة التي تغير فيها أوروبا الساعة على الإطلاق. فقد أظهر استطلاع أجرته المفوضية الأوروبية هذا العام أن الغالبية العظمى من مواطني الاتحاد الأوروبي يؤيدون إلغاء هذه الممارسة بالكامل.

وبعد صدور نتائج الاستطلاع، قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ عملية إنهاء التوقيت الصيفي، وأن كل دولة عضو ستكون حرة في اختيار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي أو الشتوي.

وتعود ممارسة توحيد التوقيت الصيفي عبر الاتحاد الأوروبي إلى ثمانينيات القرن العشرين.

ويشير مؤيدو هذه الممارسة إلى أنها تعمل على توفير الطاقة وتعزز السلامة على الطرق وغيرها من المزايا من خلال إطالة فترة ضوء النهار خلال اليوم.

من ناحية أخرى، يشتكي الكثير من الأشخاص من أنهم يعانون من عدد من التأثيرات السلبية عندما تتغير الساعات، بما في ذلك التشويش وصعوبة النوم وعدم التركيز والمزاج السيء.