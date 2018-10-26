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زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب اليونان

02:51 ص الجمعة 26 أكتوبر 2018
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب اليونان

مقياس ريختر

(مصراوي):

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بقوة 6.8 درجة وقع قبالة اليونان في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لكن لا تقارير أولية عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح، حسب وكالة رويترز.

وكان مركز الزلزال، الذي ذكرت الهيئة في البداية أن قوته بلغت 7 درجات، على مسافة 133.5 كيلومتر جنوب غربي باتراس في بيلوبونيز.

وقال مسؤول في هيئة الإطفاء في العاصمة أثينا إنه لم ترد تقارير أولية تفيد بوقوع أضرار أو خسائر في الأرواح.

ومن البلدان المتضررة من الزلزال: اليونان، إيطاليا، ليبيا، وألبانيا.

زلزال مقياس ريختر اليونان أثينا

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