الأرض تنشق في تركيا وتبتلع امرأتين بلمح البصر

(مصراوي)

انشقت الأرض أمس الخميس في تركيا، وابتلعت امرأتين بلمح البصر أثناء مرورهما في أحد أحياء مدينة "ديار بكر" بالجنوب التركي، بحسب فيديو كاميرا مراقبة في الشارع.

وذكرت "العربية نت" أن الفيديو وجد طريقه سريعا الى مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية، اعتبر معظمها أن معجزة رافقت انهيار أرضي حدث فجأة في رصيف الشارع، وخرجت بعده الامرأتان سليمتين "سوى من رضوض بسيطة" بحسب صحيفة "حرييت" واسعة الانتشار عن الامرأتين المارتين، وهما الدكتورة سوزان كوداي وزميلتها الممرضة أوزلام دويماز، العاملة معها بأحد المراكز الطبية في المدينة.

كانت الدكتورة والممرضة عائدتين من العمل إلى البيت عبر الشارع الذي نراهما فيه بالفيديو، فتوقفتها برهة لمتابعة حديث يبدو أن موضوعه كان مهما بينهما، وفجأة انهار الرصيف الذي كانا فوقه، فسقطتا الى هوة وسط غبار من النوع الخانق، وسريعا هرع إليهما معظم من كانوا بالشارع مارين وساكنين، وانتشلوهما مع شيء من الصعوبة من عمق 3 أمتار تقريبا.

اتضح بعد تحقيق سريع للشرطة، أن المطر الغزير الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، خصوصا في لبنان والأردن، كان له مثيل في الجنوب التركي أيضا، حيث مدينة "ديار بكر" المقيمة فيها الدكتورة وزميلتها المرضة، وتسببت تسربات المطر تحت رصيف الشارع الى زعزعة في بناء قديم، ممتد هوة منه الى أسفل الرصيف، وحين انهار الرصيف من أسفل الطبيبة وزميلتها، ابتلعهما انشقاق الأرض بثوان معدودات.