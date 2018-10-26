وفاة شخص وإنقاذ 49 احتجزتهم السيول في السعودية

الرياض - (أ ش أ):

تمكن الدفاع المدني السعودي، من إنقاذ ٤٩ شخصًا احتجزتهم السيول جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مواقع متفرقة من منطقة تبوك.

وأوضح الدفاع المدني - وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الخميس - أن فرق البحث والإنقاذ التابعة للدفاع المدني بمنطقة تبوك وبمشاركة قاعدة الملك فيصل الجوية بالشمالية الغربية، تمكنت من إنقاذ ٤٩ شخصًا احتجزتهم السيول جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مواقع متفرقة من منطقة تبوك، حيث بلغ عدد الذين تم إنقاذهم في وادي السرو وشقري 26 شخصًا، و٨ أشخاص في وادي عفال التابع لمحافظة "البدع" كما نتج عن هطول الأمطار الغزيرة حالة وفاة واحدة وإصابة شخصين آخرين.