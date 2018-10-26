نجل خاشقجي يصل إلى الولايات المتحدة

واشنطن - (د ب أ):

وصل صلاح جمال خاشقجي، نجل الصحفي السعودي المقتول، إلى الولايات المتحدة بعد أن غادر السعودية في وقت سابق من يوم الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكر مصدر مقرب من أسرة خاشقجي لشبكة (سي إن إن) أن "صلاح"، الابن الأكبر للصحفي السعودي، وصل إلى الولايات المتحدة ليل الخميس/الجمعة.

وكان صلاح، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والسعودية غير قادر على مغادرة السعودية بعد قيود تتعلق بجواز سفره، وذلك لمدة عدة أشهر. وجرى تصويره يوم الثلاثاء وهو يصافح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي اعترف بأن خاشقجي قتل في قنصلية السعودية باسطنبول يوم 2 أكتوبر.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن مديرة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) جينا هاسبيل أطلعت الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق يوم الخميس على نتائج زيارتها لتركيا بشأن تلك القضية.