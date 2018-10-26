"روزنفت" الروسية: أمريكا المسؤول الرئيسي عن الخلل بأسواق النفط العالمية

موسكو - (د ب أ):

اتهم إيجور سيشين، الرئيس التنفيذي لشركة روزنفت أكبر منتج للنفط في روسيا، يوم الخميس الولايات المتحدة بأنها المسؤول الرئيسي عن إخلال التوازن بسوق النفط في ظل خوضها حروبا تجارية، وفرضها عقوبات ومحاولاتها إملاء شروط على ما يقوم به المنتجون الآخرون.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية عن سيشين قوله في خطاب ألقاه بمنتدى اقتصادي في فيرونا إن "القيود والعقوبات التجارية أصبحت أداة للكفاح من أجل الحصول على حصة في السوق".

وقال سيشين إن الولايات المتحدة "تجد سعادتها بتنامي دور المنظم لسوق النفط العالمي".

وفي حين لا يزال يأمل البعض في أن تحرك الولايات المتحدة ضد منتجين نفط كبار، مثل إيران أو فنزويلا، لن يحول دولا أخرى من زيادة الإنتاج من أجل تعويض الانخفاضات في أماكن أخرى، يقول سيشين إن هذا قد لا يؤتي ثماره.

وأضاف سيشين أن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" قد لا تملك القدرة الكافية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه حتى إذا كانت الحروب التجارية العالمية تحد من الطلب على النفط، فإنها ستضر أيضا بالاستثمارات في مشروعات النفط الخام الجديدة.