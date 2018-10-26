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حول العالم في 24 ساعة: وفاة 18 شخصًا معظمهم من الأطفال جراء السيول في الأردن

01:00 ص الجمعة 26 أكتوبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: وفاة 18 شخصًا معظمهم من الأطفال جراء السيول في الأردن

أرشيفية

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها وفاة 18 شخصًا معظمهم من الأطفال جراء السيول في الأردن، ومطالبة البرلمان الأوروبي بوقف صادرات الأسلحة للسعودية بسبب قضية خاشقجي، وإعلان الرئيس المكسيكي الجديد الحرب على الفقر والعنف.

سيول الأردن البرلمان الأوروبي جمال خاشقجي مانويل لوبيز أوبرادور البحر الميت السعودية صلاح خاشقجي وزارة الخارجية الأمريكية

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