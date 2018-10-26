حول العالم في 24 ساعة: وفاة 18 شخصًا معظمهم من الأطفال جراء السيول في الأردن
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها وفاة 18 شخصًا معظمهم من الأطفال جراء السيول في الأردن، ومطالبة البرلمان الأوروبي بوقف صادرات الأسلحة للسعودية بسبب قضية خاشقجي، وإعلان الرئيس المكسيكي الجديد الحرب على الفقر والعنف.
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