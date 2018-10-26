أهم التصريحات في 24 ساعة: قتل خاشقجي تم "بنيّة مُسبقة"

القاهرة – مصراوي

قال النائب العام السعودي سعود المعجب إن المشتبه بهم في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنيّة مبيتة، بينما صرح وزير الخارجية التركي مولود أوغلو بأن بلاده لا تنوي حاليًا إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى محكمة دولية، واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حل المشكلة الفلسطينية يكمن في التطبيع مع العالم العربي.