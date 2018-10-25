واشنطن ترحب بقرار السعودية: صلاح خاشقجي في طريقه إلى أمريكا

القاهرة - مصراوي:

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي الراحل، في طريقه إلى الولايات المتحدة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية روبرت بالادينو في تصريحات للصحفيين، أن واشنطن ترحب بقرار الرياض السماح لصلاح خاشقجي بمغادرة البلاد والتوجه إلى أمريكيا.

وذكر "بالادينو" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التقى بنجل جمال خاشقجي خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية. وتابع حديثه بأن بومبيو أوضح للسعوديين بشكل صريح أنه يريد عودة صلاح خاشقجي إلى الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بعد أنباء نقلتها وكالة رويترز وشبكة "سي إن إن" الأمريكية حول أن صلاح خاشقجي الذي يمتلك الجنسيتين الأمريكية والسعودية، غادر المملكة.

ولم تذكر تلك التقارير أي تفاصيل عن مرافقيه أو الجهة التي اختارها.

لكن منظمة هيومن رايتس ووتش، كانت ذكرت في تغريدة لها أن صلاح خاشقجي في طريقه إلى السعودية رفقة أسرته.

وكان صلاح التقى بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يوم الثلاثاء الماضي.

وكان النائب العام السعودي سعود المعجب، أعلن الخميس، أن المُشتبه بهم في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي أقدموا على فعلتهم "بنيّة مُسبقة"، بحسب المعلومات التي أفادت بها تركيا.

وقال المُعجب في بيان نقلته قناة الإخبارية السعودية: إن "معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك تشير إلى أن المُشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنيِة مُسبقة".

وأكّد أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما ورد من معلومات من فريق العمل المشترك، بهدف الوصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة.

وبالأمس وصف الأمير محمد بن سلمان مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بأنه "مؤلم وبشع وغير مُبرر"، خلال كلمته بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.