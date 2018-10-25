تقارير: أمريكا بصدد إرسال الجيش على الحدود الجنوبية لدى اقتراب قافلة مهاجرين

واشنطن/ بوجوتا (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لإرسال 800 جندي إلى الحدود الأمريكية المكسيكية، في رد فعل على اقتراب قافلة مهاجرين متجهة نحو الولايات المتحدة عبر المكسيك.

ومن المتوقع أن يوقع وزير الدفاع جيمس ماتيس أمرا يدعو إلى نشر القوات، وفقا لصحيفة واشنطن بوست ووسائل إعلام أمريكية أخرى.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع، أن الجيش الأمريكي يواصل مراقبة الأحداث على طول الحدود فحسب، بما في ذلك وضع قافلة المهاجرين.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نتوقع تلقي طلبا من وزارة الأمن الداخلي بالمساعدة بشأن (طلبات التقدم بطلب حق اللجوء) ونعمل حاليا مع الوزارة على تحديد تفاصيل دعمنا لهيئة الجمارك وحماية الحدود".

وأضاف المتحدث في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن الوزارة ملتزمة بمواصلة دعمها "لضمان سلامة وأمن طاقم هيئة الجمارك وحماية الحدود المعنيين بعمليات أمن الحدود".

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه سيتم تكليف القوات بمهام مثل إقامة الخيام للسلطات الحدودية والمساعدة في بناء أسيجة. ومن غير المتوقع أن يتعاملوا مع المهاجرين.

ويأتي نشر هذه القوات، بالإضافة إلى حوالي 2000 جندي من الحرس الوطني الذين يعملون بالفعل في أريزونا ونيو مكسيكو وتكساس، بعد أن استدعاهم حكام تلك الولايات.

وألمح الرئيس دونالد ترامب مؤخراً إلى احتمال إرسال قوات عسكرية أمريكية إلى الحدود الجنوبية في ضوء تقدم القوافل. وحث المهاجرين ضمن القافلة اليوم على العودة.

وكتب عبر تويتر: "نحن لا نسمح للناس بالدخول إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية. عودوا إلى بلادكم، وإذا كنتم ترغبون، فتقدموا بطلب للحصول على المواطنة مثلما يفعل الملايين الآخرين!".

وكانت القافلة غادرت شمالي هندوراس يوم 13 أكتوبر الجاري، وتمكن معظم أفرادها من عبور الحدود إلى داخل الأراضي المكسيكية بشكل غير قانوني، وجاء معظم المهاجرين من هندوراس.

وقدرت الحكومة المكسيكية عدد أفراد القافلة بـ 3000 شخص، بينما قدر المنظمون العدد بـ 5500 شخص.

وطلب نحو 500 شخص من المهاجرين في القافلة العودة إلى هندوراس، من بينهم 134 تم ترحيلهم في وقت متأخر من أمس الأربعاء.

يشار إلى أن القافلة تلقت دعما من المكسيكيين على طول طريقها، حيث قدم لهم السكان المحليون الطعام والماء والملابس.