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وزير خارجية إيطاليا: إفريقيا فرصة كبيرة للاستثمار

10:26 م الخميس 25 أكتوبر 2018
وزير خارجية إيطاليا: إفريقيا فرصة كبيرة للاستثمار

وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي

روما (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، أن القارة الإفريقية تمثل فرصة كبيرة للاستثمار بالنسبة لبلاده.

وفي تصريحات على هامش الدورة الثانية لمؤتمر إيطاليا ـ إفريقيا ، المنعقد بمقر وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الخميس، أضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن روما تشهد اليوم، حضور جميع دول القارة الإفريقية، أغلبها ممثَلة من قبل وزراء خارجياتها، وهذا يعكس أهمية بالغة من وجهة نظر العلاقات السياسية الإيطالية في العالم المعولم ، كما يمثل من ناحية المظهر أيضاً، الأهمية التي تنسبها إلينا هذه الدول.

ووفقا لوزير الخارجية، فإن إيطاليا، التي تطل من وجهة نظر الجغرافيا السياسية، عبر البحر الأبيض المتوسط من أوروبا إلى إفريقيا، يمكنها أن تجد فرصا كبيرة للاستثمار والعمل لشركاتها والتنمية التجارية والمشاركة في نمو القارة الإفريقية".

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