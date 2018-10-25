موسكو: مناورات "ناتو" شمالي أوروبا معادية لروسيا

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مناورات حلف "ناتو" شمالي أوروبا تتسم بطابع "معاد لروسيا".

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - أنه على الرغم من المحاولات غير الموفقة لممثلي الحلف والدول الأعضاء فيه لتقديم هذا النشاط العسكري على أنه دفاعي، إلا أن هذا الاستعراض للقدرات العسكرية يتسم بطابع معاد لروسيا.

واعتبرت الخارجية الروسية مناورات حلف "ناتو" تدريبًا على "ردع روسيا" في ظروف الطقس الشبيهة بالظروف الروسية..مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أن المعلومات التي قدمها "ناتو" لروسيا بشأن المناورات "لا تزيل القلق لدى موسكو"، حيث ازداد عدد الأفراد المشاركين في المناورات ليبلغ 50 ألف عسكري، ومن المقرر أن تجرى بعض الفعاليات في إطار هذه المناورات على بعد 200 كلم فقط عن الحدود الروسية.

ووصفت الخارجية مناورات "ناتو" بـ"عمل استفزازي"، مضيفة أنها تؤثر على أمن كافة الدول المجاورة وتزيد من تعقيد الأوضاع العسكرية والسياسية ولا تنسجم مع إجراءات تعزيز الثقة في منطقة البلطيق.

يذكر أن مناورات الحلف "الرمح الثلاثي" في النرويج ومياه شمال المحيط الأطلسي وبحر البلطيق هي أكبر مناورات للحلف منذ عهد الحرب الباردة، وإلى جانب الدول الأعضاء في "ناتو"، يشارك فيها شركاء الحلف من غير أعضائه، مثل فنلندا والسويد.