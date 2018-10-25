ماكرون يعد الفائزة بنوبل للسلام باستضافة 100 إيزيدية من ضحايا داعش في فرنسا

باريس (د ب أ)

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، الحائزة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد، باستضافة 100 امرأة من الطائفة الإيزيدية من اللاتي أسرهن تنظيم داعش المتطرف في بلاده.

وكان ماكرون دعا نادية مراد، وهي إحدى ضحايا سياسة الاستعباد الجنسي التي ينتهجها التنظيم ضد النساء المنتمين لهذه الأقلية الدينية المضطهدة، لزيارة باريس بعد فوزها بجائزة نوبل للسلام عام 2018 تقديرا لجهودها في مناهضة العنف الجنسي في الحرب.

وقال قصر الإليزيه إن النساء اللاتي سيأتين إلى فرنسا قبل نهاية العام المقبل كن ضحايا لتنظيم داعش، وتم إطلاق سراحهن، لكنهن عالقات حاليا في مخيمات في كردستان العراق.

كما سيكون ماكرون راعيا للصندوق الذي أنشأته نادية لإعادة بناء منطقتها الأصلية سنجار، التي اجتاحها تنظيم داعش عام 2014 وذبح الرجال والفتيان واتخذ النساء والفتيات كإماء.

ودعت نادية مراد من ألمانيا، حيث تقيم كلاجئة، في وقت سابق من الشهر الجاري خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، لقبول استضافة المزيد من الإيزيديين من العراق.