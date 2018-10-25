"قلوبنا انفطرت من هول الفاجعة".. الملكة رانيا تعلق بعد مأساة سيول الأردن

القاهرة - مصراوي

علقت الملكة الأردنية رانيا العبدالله، الخميس، بعد مقتل 18 شخصًا جراء جرف السيول لطلاب رحلة مدرسية إلى البحر الميت.

وقالت عبر حسابها على موقع تويتر: "قلوبنا انفطرت من هول الفاجعة. ندعو بالرحمة على من فقدنا، واللهم صبر أهلهم وأعنهم على مصابهم وخفف على كل مصاب واكتب النجاة للمفقودين".

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن السلطات سوف تفتح تحقيقًا في كارثة انجراف حافلة مدرسية إلى البحر الميت ما أسفر عن مصرع 18 شخصًا على الأقل.

ويتابع العاهل الأردني عبدالله الثاني التطورات بشكل مباشر، وألغى رحلة كانت مقررة إلى البحرين بسبب الحادث المأساوي.

وفي تصريحات للوكالة الرسمية، قال وزير التربية والتعليم الأردني عزمي محافظة، إن المدرسة لم تحصل على تصريح لرحلة للبحر الميت.

كما أضاف أن "المدرسة خالفت خط سير الرحلة وخالفت شروط السلامة المتعلقة بالرحلات المدرسية".

شاركت طائرات سلاح الجو في عمليات تمشيط المنطقة للبحث عن المفقودين، ووضعت مستشفيات المنطقة في حالة تأهب قصوى.

وبحسب صحيفة الرأي الأردنية، داهمت الأمطار مساء اليوم الخميس منطقة البحر الميت وجرفت عدد من الطلاب أثناء جلوسهم بإحدى المناطق المنخفضة إلى البحر الميت.