العاهل السعودي يطلع ميركل هاتفيا على مستجدات التحقيق في مقتل خاشقجي

الرياض (د ب أ)

اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على مستجدات التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال الاتصال بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

كما اطلع العاهل السعودي المستشارة الألمانية على مستجدات التحقيق في مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، وأكد أن ما قام به المتورطون في هذه الجريمة لا يمثل مبادئ المملكة وقيمها، بحسب واس.

وشدد الملك سلمان على أن العدالة ستأخذ مجراها بشكل كامل وحازم وسينال من تثبت إدانتهم جزاءهم الرادع.

من جهتها، أعربت المستشارة الألمانية عن أملها أن تؤدي التحقيقات الجارية حاليًا لكشف كافة الملابسات في هذه الواقعة.