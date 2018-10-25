سيول الأردن.. عامل إنقاذ يروي تفاصيل مأساة البحر الميت (فيديو)

كتب – محمد الصباغ:

روى أحد أعضاء فرق الإنقاذ الأردنية تفاصيل جرف السيول لطلاب رحلة مدرسية، ما أدى إلى مقتل 18 شخصًا بمنطقة البحر الميت، اليوم الخميس.

ونشر موقع "أخبار الآن"، مقطع فيديو لعضو الدفاع المدني الأردني، الذي قال إن أحد الطلاب الذين أنقذهم أخبره أنهم كانوا جالسين أسفل أحد الجسور ولم يشعروا بشيء إلا حينما هاجمتهم "الأمواج" وكانت مرتفعة جدا.

وأضاف المنقذ على لسان الطالب: "أخذنا الموج بعيدًا إلى البحر مباشرة." وقال إنه حمل الطالب الذي يدعى عمر على كتفيه وخرج به إلى الشاطئ.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن السلطات الأردنية سوف تفتح تحقيقًا في كارثة انجراف حافلة مدرسية إلى البحر الميت ما أسفر عن مصرع 18 شخصًا على الأقل.

يتابع العاهل الأردني عبدالله الثاني التطورات بشكل مباشر، وألغى رحلة كانت مقررة إلى البحرين بسبب الحادث المأساوي.

وفي تصريحات للوكالة الرسمية، قال وزير التربية والتعليم الأردني عزمي محافظة، إن المدرسة لم تحصل على تصريح لرحلة للبحر الميت.

كما أضاف أن "المدرسة خالفت خط سير الرحلة وخالفت شروط السلامة المتعلقة بالرحلات المدرسية".

شاركت طائرات سلاح الجو في عمليات تمشيط المنطقة للبحث عن المفقودين، فيما تم إنقاذ 25 شخصًا حتى الآن ووضعت مستشفيات المنطقة في حالة تأهب قصوى.

وبحسب صحيفة الرأي الأردنية، داهمت الأمطار مساء اليوم الخميس منطقة البحر الميت وجرفت عدد من الطلاب أثناء جلوسهم بإحدى المناطق المنخفضة إلى البحر الميت.