بعد مقتل 18 شخصًا.. الأردن: المدرسة خالفت خط سير رحلة البحر الميت

القاهرة - مصراوي

قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن السلطات الأردنية سوف تفتح تحقيقًا في كارثة انجراف حافلة مدرسية إلى البحر الميت ما أسفر عن مصرع 18 شخصًا على الأقل.

يتابع العاهل الأردني عبدالله الثاني التطورات بشكل مباشر، وألغى رحلة كانت مقررة إلى البحرين بسبب الحادث المأساوي.

وفي تصريحات للوكالة الرسمية، قال وزير التربية والتعليم الأردني عزمي محافظة، إن المدرسة لم تحصل على تصريح لرحلة للبحر الميت.

كما أضاف أن "المدرسة خالفت خط سير الرحلة وخالفت شروط السلامة المتعلقة بالرحلات المدرسية".

شاركت طائرات سلاح الجو في عمليات تمشيط المنطقة للبحث عن المفقودين، فيما تم إنقاذ 25 شخصًا حتى الآن ووضعت مستشفيات المنطقة في حالة تأهب قصوى.

وبحسب صحيفة الرأي الأردنية، داهمت الأمطار مساء اليوم الخميس منطقة البحر الميت وجرفت عدد من الطلاب أثناء جلوسهم بإحدى المناطق المنخفضة إلى البحر الميت.

وذكرت أن الطلاب من مدرسة فكتوريا بمنطقة مرج الحمام وهم في الصفين السابع والثامن. وبحسب الدفاع المدني الأردني فكان عدد من جرفتهم السيول 44 شخصًا بينهم 37 طالبًا و7 مرافقين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن مستشفى الشونة الجنوبية استقبل العديد من المصابين في حين تم تحويل مصابين آخرين إلى مستشفيات في العاصمة عمّان ومدينة السلط.