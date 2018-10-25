الأردن.. طلاب قتلى ومفقودين جراء السيول بالبحر الميت (صور وفيديو)

ما هو جبل "الطويق" الذي تحدث عنه محمد بن سلمان؟

القاهرة - مصراوي



لقي 17 شخصًا على الأقل مصرعهم بعدما جرفت السيول حافلة مدرسية إلى منطقة المياه الساخنة بالقرب من البحر الميت بالأردن.

ونقلت قناة سكاي نيوز أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يتابع بنفسه تطورات الوضع بالمنطقة.

كان رئيس الوزراء عمر الرزاز توجه سريعًا مع عدد من المسئولين على رأسهم قائد الجيش ووزير الداخلية إلى موقع الحادث بمنطقة الأغوار بالبحر الميت.

فيما شاركت طائرات سلاح الجو في عمليات تمشيط المنطقة للبحث عن المفقودين، فيما تم إنقاذ 25 شخصًا حتى الآن ووضعت مستشفيات المنطقة في حالة تأهب قصوى.

وبحسب صحيفة الرأي الأردنية، داهمت الأمطار مساء اليوم الخميس منطقة البحر الميت وجرفت عدد من الطلاب أثناء جلوسهم بإحدى المناطق المنخفضة إلى البحر الميت.

وذكرت أن الطلاب من مدرسة فكتوريا بمنطقة مرج الحمام وهم في الصفين السابع والثامن. وبحسب الدفاع المدني الأردني فكان عدد من جرفتهم السيول 44 شخصًا بينهم 37 طالبًا و7 مرافقين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن مستشفى الشونة الجنوبية استقبل العديد من المصابين في حين تم تحويل مصابين آخرين إلى مستشفيات في العاصمة عمّان ومدينة السلط.