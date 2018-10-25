بعد كارثة السيول ووفاة 17 شخصًا.. ملك الأردن يلغي زيارته للبحرين

القاهرة - مصراوي:

ألغى العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، الزيارة التي كانت مقررة غدًا إلى البحرين، في أعقاب كارثة السيول التي ضربت العاصمة عمان، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها.

وارتفعت حالات الوفاة جراء السيول التي جرفت حافلة مدرسية بالأردن بالقرب من البحر الميت إلى 17 شخصًا، بحسب "سكاي نيوز".

وكان مسؤول أردني بالدفاع المدني صرح لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا" بأن البحث مازال جاريا عن المفقودين الذين جرفتهم السيول بينهم طلبة رحلة مدرسية ومواطنين.

وتجرى حاليًا عمليات البحث التي تشارك فيها مختلف الأجهزة العسكرية والمدنية في حضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزير الداخلية ومدير الدفاع المدني.

وأشار المسئول إلى أن طائرات سلاح الجو تشارك في عمليات تمشيط المنطقة للبحث عن المفقودين.

وتم إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأردنية عمّان، بعد وفاة 5 أشخاص، جراء سيول اجتاحت منطقة البحر الميت، فيما تم إنقاذ 11 شخصًا بينهم أطفال.