واشنطن تفرض عقوبات على شركتين في سنغافورة بسبب بيونجيانج

واشنطن (د ب أ)

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس، عقوبات بحق شركتين وأحد الأشخاص في سنغافورة، بسبب تنفيذ أعمال غير قانونية تتعلق بكوريا الشمالية.

وقالت الوزارة إن "تان وي بينج" وشركتي "وي تيونج" و"دبليو تي مارين" واجهوا اتهامات بممارسة غسل الاموال والتزييف وتهريب نقود ومواد مخدرة، لصالح بيونجيانج.

يشار إلى أن تان يشغل مناصب مهمة في شركة "وي تيونج"، وهي شركة تجارة بضائع مقرها سنغافورة، وأيضا في شركة "دبليو تي مارين" التي تعمل في مجال تموين السفن بالوقود.

ووفقا للعقوبات، يتم تجميد جميع الاصول التي يمتلكها تان في الولايات المتحدة، كما يواجه اتهامات جنائية من قبل وزارة العدل الامريكية.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيف منوشين: "نفذ تان وشركاؤه المتآمرون، عن عمد، عمليات غسل أموال عبر النظام المالي الامريكي نيابة عن كوريا الشمالية."

وأضاف: "لن تتغاضى الولايات المتحدة عن هذه الممارسات الاحتيالية".

وأكد أن واشنطن ملتزمة تماما بالتوصل إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بشكل يمكن التحقق منه على نحو تام، و"ستواصل وزارة الخزانة تطبيق، وتنفيذ هذه العقوبات حتى يتحقق ذلك".