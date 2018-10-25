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لافروف: نتوقع انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ قريبًا

08:02 م الخميس 25 أكتوبر 2018
لافروف: نتوقع انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ قريبًا

موسكو (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو تتوقع انسحاب الولايات المتحدة رسميا من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى في وقت قريب.

وقال لافروف في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه "فيما يتعلق بانسحاب (واشنطن) من معاهدة الصواريخ المتوسطة، الذي لم يتم الإعلان عنه رسميا، ولكن تم الإعلان عن النوايا في هذا الشأن، فقد أصبح واضحا بعد المباحثات في موسكو- مشيرا إلى لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون - أن هذا القرار قد اتخذ، وسيتم الإعلان عنه رسميا قريبا جدا، بعد شهر أو شهر ونصف الشهر".

كان الرئيس الروسي قد صرح في وقت سابق أن القرار الذي أعلنه مؤخرا نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانسحاب من المعاهدة اتخذ منذ زمن، لافتا إلى أن الكونجرس الأمريكي سبق أن وافق من قبل على تخصيص أموال من الميزانية إلى الدراسات والبحوث المتعلقة بالصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

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