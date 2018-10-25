رئيس الوزراء الكويتي يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي جهود البلدين في مكافحة الإرهاب

الكويت (أ ش أ)

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح مساء اليوم الخميس، مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، والوفد المرافق له، جهود البلدين في مكافحة الإرهاب.

واستعرض الجانبان -خلال اللقاء- علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها، لاسيما في المجالات المالية والاقتصادية، بالاضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الشيخ خالد الجراح الصباح، ووزير المالية الكويتى الدكتور نايف فلاح الحجرف، بالاضافة الى مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر صبيح الصبيح.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وصل والوفد المرافق له إلى الكويت اليوم، في إطار جولة زياراته لعدد من دول المنطقة.