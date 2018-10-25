نتنياهو: حل المشكلة الفلسطينية يكمن في التطبيع مع العالم العربي

غزة (أ ش أ)

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على أهمية التطور التكنولوجي في تحسين العلاقات مع العالم العربي، وحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن تصريحات نتنياهو جاءت خلال اليوم الثاني من القمة الإسرائيلية للابتكار - بحضور نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان - وتناول خلالها الآثار السياسية والجيوسياسية للتكنولوجيا والابتكارات في إسرائيل.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "كانوا دائما يعتقدون أننا إذا قمنا بحل المشكلة الفلسطينية، فإن ذلك سيفتح الباب أمام علاقات أفضل مع العالم العربي، وهذا صحيح إذا كان من الممكن القيام به، وفي الحقيقة أيضا أنه إذا فتحنا الباب للعالم العربي وقمنا بتطبيع علاقاتنا معهم، فإن ذلك سيوفّر حلا للمشكلة الفلسطينية، نحن نعمل على ذلك، والعامل الرئيسي في ذلك هو الابتكار، والجميع يفهم ذلك".

ونوّه نتنياهو إلى أن الابتكار والتكنولوجيا ليسا فقط "مفتاح" العلاقات الإسرائيلية-العربية، بل إنه أيضاً السبب وراء تشديد العلاقات السريعة النمو بين إسرائيل والصين.

وبدأ نتنياهو ونائب الرئيس الصيني أمس الأربعاء قمة التجارة والابتكار في القدس ، وقال نتنياهو "إن اختيار الحكومة الصينية لإرسال وانغ تشي شان، لرئاسة مؤتمر إسرائيل للابتكار هذا العام "يعكس العلاقات المتنامية بين الجانبين".