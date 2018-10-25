5 وفيات وإعلان حالة الطوارئ.. كيف أثرت السيول على العاصمة الأردنية؟

القاهرة - مصراوي:

أعلن الأردن حالة الطوارئ في العاصمة عمان، بعد وفاة 5 أشخاص، جراء سيول اجتاحت منطقة البحر الميت، فيما تم إنقاذ 11 شخصًا بينهم أطفال.

وقال الدفاع المدني، إن 11 شخصًا تم إنقاذهم حتى الآن، من بين 44 شخصا، تضمنت 37 طالبا و7 مرافقين، كانوا في رحلة مدرسية.

وتم إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأردنية، بسبب المنخفض الجوي والسيول.

من جانبها استدعت قوات الدفاع المدني الأردني، فرق الغطس التابعة للبحرية الملكية للمساعدة في عمليات.

وقامت فرق إنقاذ متخصص بعمليات بحث، وتم استدعاء طائرات سلاح الجو، للمشاركة في عمليات البحث.

وتابع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال اتصال هاتفي مع المدير العام للدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة، أوضاع طلبة مدرسة داهمتهم السيول في منطقة البحر الميت الخميس، وفقا لموقع "رؤيا" الإخباري.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات هاتفية مع وزراء الداخلية، والبلديات والأشغال العامة والإسكان، وشدد على ضرورة التعامل مع الحادث بأقصى درجات الاهتمام والسرعة، وتوفير الآليات والقوى البشرية اللازمة.