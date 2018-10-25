روسيا: مضطرون للرد إذا قوضت واشنطن معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

موسكو (أ ش أ)

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها ستكون مضطرة للرد في حال قوضت الولايات المتحدة معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وقالت زاخاروفا -خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس- "نحن مستعدون للعمل لأجل الحفاظ على هذه المعاهدة، ولكن لهذا نحن بحاجة إلى شريك مسئول ومهتم بمواصلة الحوار لصالح الاستقرار العالمي".

وأضافت: "نحن الآن مضطرون أن نحذر واشنطن بشكل جاد، ونقول إذا قوض الجانب الأمريكي المعاهدة، فسيكون على روسيا الرد".

ووصفت زاخاروفا الانسحاب المحتمل للولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى بالأمر المزعج وأحد أكبر أخطاء واشنطن.

وأضافت زاخاروفا "أن كل هذا سيؤدي إلى زيادة الاضطرابات في العلاقات الدولية، فانتهاك معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى خطوة خطيرة من شأنها أن تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار الاستراتيجيين، حيث أن هذا الانتهاك سيجر مناطق بأكملها إلى سباق تسلح جديد".