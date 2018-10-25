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    عون يؤكّد اتخاذ تدابير للمحافظة على الأمن في مخيم "المية ومية"

    04:53 م الخميس 25 أكتوبر 2018
    عون يؤكّد اتخاذ تدابير للمحافظة على الأمن في مخيم "المية ومية"

    الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

    بيروت (د ب أ)

    أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الخميس، أن الجيش يواصل اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن في منطقة "المية ومية" جنوب لبنان.

    وقال عون، خلال لقائه راعي أبرشية صيدا (جنوب لبنان) ودير القمر(جبل لبنان) وتوابعهما للروم الكاثوليك المطران إيلي حداد الذي استقبله قبل ظهر اليوم: إن "الإجراءات الميدانية التي اتخذها الجيش من شأنها أن تمنع أي اعتداء على البلدة وسكانها".

    وأكد أن الوضع داخل المخيم هو أيضًا قيد المعالجة لإزالة الأسباب التي أدت الى وقوع اضطرابات فيه ومنع الاحتكاك بين سكانه.

    وكان مخيم "المية ومية" شهد اشتباكات في 15 أكتوبر الجاري على خلفية إشكال بين عنصر من حركة "فتح" وآخر من "أنصار الله"، تطور الى تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى سقوط قتيلين و21 جريحًا.

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