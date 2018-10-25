وزير الخارجية اللبناني يتوجه إلى وارسو لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بيروت - أ ش أ

توجه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، اليوم الخميس، على رأس وفد من بلاده إلى العاصمة البولندية وارسو، في زيارة رسمية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في ما يتعلق بالجوانب التجارية والصناعية.

ويلتقي الوزير باسيل خلال الزيارة إلى بولندا وزراء الخارجية، والدولة لشئون الرئاسة، والتنمية الاقتصادية، والزراعة والتنمية الريفية، واللاجئين والشئون الإنسانية، ورئيس مجلس الشيوخ.

وتشمل المحادثات اللبنانية - البولندية المقرر إجراؤها، التركيز على القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وتعزيز التبادل التجاري ‏وتصدير المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية إلى بولندا.