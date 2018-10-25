بن سلمان يرأس الاجتماع الأول لإعادة هيكلة الاستخبارات

كتبت-رنا أسامة:

أفادت قناة "الإخبارية" السعودية في نبأ عاجل بأن الأمير محمد بن سلمان يترأس الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.

وذكرت القناة السعودية، الخميس، أن اللجنة "تستعرض خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات، خاصة فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للرئاسة والأطر القانونية والأنظمة المعمول بها والسياسات والإجراءات والحوكمة وآليات الاستقطاب والتأهيل".

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار أصدره الملك سلمان قبل أسبوع ، بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.

كما أمر الملك سلمان بإعفاء سعود القحطاني المستشار برتبة وزير في الديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب الاستخبارات العامة من منصبيهما.

أعلن النائب العام السعودي سعودي المعجب، الخميس، أن المُشتبه بهم في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي أقدموا على فعلتهم "بنيّة مُسبقة".

وأكّد أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ماورد من معلومات من فريق العمل المشترك، بهدف الوصول إلى الحقائق واستكمال مجريات العدالة.

وبالأمس وصف الأمير محمد بن سلمان مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بأنه "مؤلم وبشع وغير مُبرر"، خلال كلمته بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وبعد 18 يومًا من اختفائه، أعلنت النيابة العامة في السعودية أن "تحقيقاتها الأول أظهرت أن نقاشًا أجراه مع 15 سعوديًا قابلوه أثناء تواجده في القنصلية، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته".

وأوضحت أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 سعوديًا، مُشددة على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

وشوهِد خاشقجي (59 عامًا) آخر مرة وهو يخطو داخل القنصلية في الثاني من أكتوبر الجاري. ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله مؤكّدة أنه "غادر المبنى دون أذى"، ردًا على توارد عدة تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين أتراك قولهم إن "خاشقجي داخل القنصلية السعودية".