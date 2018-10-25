اللقاء الرابع هذا العام.. 6 زيارات للسيسي إلى السودان منذ تولّيه الرئاسة

كتبت- رنا أسامة:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، إلى الخرطوم في زيارة تستغرق يومًا واحدًا لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع السودان، المُقرر أن تسبقها اجتماعات اللجنتين الفنية والوزارية المشتركة.

ويعد هذا ثاني اجتماع للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان على المستوى الرئاسي، حيث عقد الأول في 5 أكتوبر 2016 بقصر الاتحادية بالقاهرة وبحث عددًا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

وتُعد هذه الزيارة السادسة للسيسي منذ تولّيه منصبه، والثانية له بعد فوزه بفترة رئاسية ثانية في مارس الماضي.

يُمثّل اللقاء الرابع بين السيسي والبشير وجهًا لوجه خلال العام الحالى، حيث عُقِد الأول فى يناير الماضى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش القمة الأفريقية. وجرى الثاني فى مارس بالقاهرة، والثالث في يوليو الماضي بالخرطوم. واتسمت اللقاءات الثلاثة بالأخوة والمصارحة والمكاشفة، حسبما أعلن الجانبان.

وقبل ساعات من قمته المُرتقبة مع البشير، يستعرض "مصراوي" في التقرير التالي تسلسلًا زمنيًا لزيارات السيسي السابقة إلى السودان:

يونيو 2014: زيارة غير مُرتّبة

أجرى السيسي أول زيارة للخرطوم في 27 يونيو 2014، لم تتجاوز 3 ساعات، للاطمئنان على صحة البشير وتهنئته بنجاح العملية الجراحية التي أجراها وقتذاك، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك بعد مشاركة السيسي في القمة الأفريقية الـ23، التي انطلقت من مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية في 26 يونيو 2014.

وكشف البشير، خلال زيارته القاهرة في مارس الماضي، أن هذه الزيارة "جرت بدون برنامج واضح أو إجراءات تأمينية أو مراسمية". وقال "الرئيس السيسي لم يهتم بكل هذه الشكليات لأنه جاي بلده"، بحسب تعبيره.

يونيو 2015: تنصيب البشير

زار السيسي الخرطوم للمشاركة في حفل تنصيب البشير رئيسًا للسودان لولاية جديدة في 2 يونيو 2015.

وعقب انتهاء مراسم التنصيب عقد اجتماعًا مع البشير، وقدّم له التهنئة، مؤكدًا على استعداد مصر الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم للسودان لتحقيق المزيد من التقدم والاستقـرار، كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والأفريقية.

مارس 2015: قمة ثلاثية

وصل السيسى مطار الخرطوم الدولى، فى 23 مارس 2015 في زيارة استغرقت يومًا واحدًا إلى السودان، للمشاركة في القمة الثلاثية "المصرية السودانية الإثيوبية" التى دعا لها البشير، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي المُستقيل هايلي ماريام ديسالينز

وتناولت القمة كافة القضايا المشتركة بين البلدان الثلاثة، وعلى رأسها ملف مياه نهر النيل والملفات العالقة بخصوص سد النهضة الإثيوبى وتأثيره على حصة دولتى المصب مصر والسودان من المياه، وبحث سبل تعزيز التعاون فى جميع المجالات بين بلادهم بما يحقق مصالح وتطلعات شعوبهم فى الرخاء والتنمية.

وتمخّض عن القمة توقيع "وثيقة مبادئ سد النهضة"، ضمّت 10 مبادئ أساسية لحفظ الحقوق والمصالح المائية المصرية، بما يتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.

أكتوبر 2016: زيارة خاطِفة

أجرى السيسي زيارة خاطفة استغرقت عدة ساعات، إلى الخرطوم في 10 أكتوبر 2016، وكان في استقباله البشير ووزراء الخارجية والإعلام والتعاون الدولي بالسودان.

حضر خلالها الجلسة الختامية للمؤتمر العام للحوار الوطنى السودانى فى الخرطوم، التى شارك فيها أيضًا رؤساء تشاد وأوغندا وموريتانيا، إضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية، وعدد من ممثلى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

يوليو 2018: زيارة رسمية

توجّه السيسي في زيارة رسمية لمدة يومين إلى السودان لبحث الملفات والقضايا المشتركة بين البلدين بجانب القضايا الإقليمية الأخرى.

وأكّد السيسي في خِتام الزيارة على تطوير العلاقات مع الخرطوم، مشددا على أن السياسة الخارجية لمصر قائمة على "عدم التدخل في شؤون الدول".