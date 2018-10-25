المبعوث الأممي لليمن يكشف عن عزمه عقد جولة محادثات جديدة بين الحكومة والحوثيين بأوروبا

القاهرة - (د ب أ):

كشف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن جريفيث، عن أنه يخطط لعقد جولة جديدة من المباحثات بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين في أوروبا قبل نهاية العام الجاري.

وفي لقاء مع قناة "العربية"، رجح المبعوث أن تعقد تلك المباحثات نهاية الشهر المقبل، كاشفاً أن المكانين المقترحين في أوروبا هما جنيف وفيينا.

وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات التي كان مقررا لها فيينا في سبتمبر الماضي، فشلت بسبب عدم حضور وفد الحوثيين.

وبينما اتهم الوفد الحكومي الحوثيين بالمسؤولية عن فشل انعقاد المشاورات، قال الحوثيون إن سبب عدم تمكن الوفد من الوصول إلى جنيف هو عدم سماح "دول العدوان"، في إشارة إلى التحالف العربي، لطائرة عمانية للوصول إلى مطار صنعاء لنقل الوفد.