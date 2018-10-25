الأمير هاري وزوجته ميجان يغادران فيجي إلى تونجا

سيدني - (د ب أ):

علت أصوات الآلاف من سكان فيجي بالهتاف اليوم الخميس عندما نطق الأمير البريطاني هاري كلمات قليلة باللغة الفيجية لتوجيه الشكر على الترحيب الحار الذي لاقاه هو وزوجته ميجان ماركل خلال زيارتهما التي استمرت ليومين قبل أن يتوجها إلى تونجا .

وقال الأمير هاري :"فيناكا فاك اليفو" ، التي تعني بالعربية "شكرا جزيلا" ، وتقدم الحشد الكبير الذي تجمع في منطقة "نادي" لتوديع الزوجين الملكيين.

وبالرغم من مخاوف أمنية بسيطة حول ميجان أمس الأربعاء عندما احتشدت أعداد كبيرة من الجماهير في سوق بلدية سوفا ، وقرر الفريق الأمني الخاص بها إخراجها سريعا من السوق .

وقضى دوق ودوقة ساسكس ليلة الأربعاء في جزيرة خاصة فاخرة سياحية أفادت التقارير بأنها يمكن أن تبلغ تكلفة المبيت بها 14 ألف دولار في الليلة.

ويضم منتجع جزيرة فاتوفارا الصديق للبيئة والذي يحتوي على قدر عال من التكنولوجيا على ثلاث فيلات فقط بمناظر بانورامية على المحيط الهادئ ، مع شواطئ خاصة ، بالإضافة إلى الوصول إلى الشعاب المرجانية ومعلمين لليوجا ، كما توجد منصة للمروحيات.

وسوف يقضي الزوجان الملكيان ليلة الخميس في تونجا قبل العودة إلى سيدني في وقت متأخر غدا الجمعة لحضور حفل ختام دورة ألعاب "إنفيكتوس" يوم السبت. ويتوجهان يوم الأحد إلى نيوزيلندا.