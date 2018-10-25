محادثات الأزمة السورية ستعقد أواخر نوفمبر القادم

أستانا - (أ ش أ):

قال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف إن الجولة القادمة من اجتماعات أستانا حول سوريا قد تنعقد أواخر نوفمبر أو مطلع ديسمبر القادمين في عاصمة بلاده؛ وذلك وفقًا للمعلومات الأولية.

وأضاف عبد الرحمنوف - في تصريحات صحفية أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الخميس - "إن ممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا، يعتزمون عقد جولة جديدة من محادثات التسوية السورية في أستانا، وسيتم إخطاركم بالوقت وجدول الأعمال بعد تلقي المعلومات النهائية من الدول الضامنة".