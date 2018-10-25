الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً للمراقبة البحرية

بكين - (أ ش أ):

أطلقت الصين صباح اليوم الخميس قمراً صناعياً جديداً للأرصاد البحرية إلى المدار المحدد له؛ وذلك على متن الصاروخ "لونج مارش-4 بي" من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة "شانشي" شمالي الصين.

ويعمل القمر الصناعي "إتش واي-2 بي"، الذي تم إطلاقه، كقمر ديناميكي لأغراض المحيطات، حيث سيشكل بالتعاون مع أقمار "إتش واي - 2 سي" و "إتش واي - 2 دي" شبكة للمراقبة البيئية البحرية.

ويعد إطلاق القمر الصناعي "إتش واي-2 بي" المهمة رقم 288 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش" التي أطلقتها الصين.