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الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً للمراقبة البحرية

08:45 ص الخميس 25 أكتوبر 2018
الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً للمراقبة البحرية

قمر صناعي

بكين - (أ ش أ):

أطلقت الصين صباح اليوم الخميس قمراً صناعياً جديداً للأرصاد البحرية إلى المدار المحدد له؛ وذلك على متن الصاروخ "لونج مارش-4 بي" من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة "شانشي" شمالي الصين.

ويعمل القمر الصناعي "إتش واي-2 بي"، الذي تم إطلاقه، كقمر ديناميكي لأغراض المحيطات، حيث سيشكل بالتعاون مع أقمار "إتش واي - 2 سي" و "إتش واي - 2 دي" شبكة للمراقبة البيئية البحرية.

ويعد إطلاق القمر الصناعي "إتش واي-2 بي" المهمة رقم 288 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش" التي أطلقتها الصين.

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الصين الأرصاد البحرية قمر صناعي بكين

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