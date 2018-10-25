وزير قبرصي: تجار من اليونان يقلدون البطاطس القبرصية

نيقوسيا - (أ ش أ):

قال وزير الزراعة القبرصي كوستاس كاديس إن بعض التجار في اليونان يغطسون البطاطس في الطين الأحمر ويبيعونها بأسعار أغلي على أنها منتج قبرصي.

وأبلغ الوزير لجنة الزراعة بمجلس النواب أنه سيناقش تلك المسألة مع نظيره اليوناني ستافروس أراخوفيتيس في زيارته للجزيرة هذا الأسبوع.

وأضاف الوزير قائلا: "إنه بسبب النوعية الممتازة للبطاطس القبرصية؛ ولا سيما تلك التي تنمو في التربة الحمراء، فإن المنتج يحقق أسعارا عالية في الأسواق وخاصة في السوق اليوناني، مؤكدا أن البطاطس القبرصية مرتفعة الثمن بسبب جودتها".

وأشار الوزير، وفقا لصحيفة "سايبروس ميل" القبرصية، إلى أنه تبين أنه في بعض الحالات يقوم التجار بغمر البطاطس التي تنتج في قبرص في التربة التي تحتوي على طمي أحمر ويبعونها على أنها بطاطس قبرصية.