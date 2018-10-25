معاقبة 8 آلاف موظف صيني بسبب قانون التقشف

بكين - (أ ش أ):

عاقبت السلطات الصينية أكثر من 8 الآف مسؤول وموظف مدني خلال شهر واحد لانتهاك قانون التقشف وتوفير النفقات.

وأعلنت أعلي هيئة لمكافحة الكسب غير المشروع بالحزب الشيوعي الصيني أن 8873 خالفوا بنود تنص على ترشيد الإنفاق في المال العام وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأشارت الهيئة، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" ، إلى أن هؤلاء المذنبين تورطوا في أكثر من ستة الآف قضية عبر أنحاء البلاد منها

منها إصدار غير قانوني للدعم أو الرعاية الاجتماعية وقبول هدايا أو أموال فضلا عن الاستخدام غير المشروع للسيارات الحكومية

واستغلال المال العام لإقامة ولائم والإسراف في مراسم الزواج والجنائز .

وكانت لجنة فحص الانضباط بالحزب قد أصدرت المرسوم القانون المؤلف من ثماني نقاط لتحسين أداء الحزب والحكومة في عام 2012 لتقليل ممارسات العمل غير المرغوبة، وتقوم هيئة مكافحة الفساد بتقديم تقرير شهري في هذا الخصوص.