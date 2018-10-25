طالب أسترالي يهاجم 8 من زملائه بـ"سرنجة"

سيدني _ (د ب أ):

نقل ثمانية طلاب بمدرسة ثانوية في أستراليا إلى مستشفى لإجراء تحليل للدم، بعد أن تعرضوا لعملية وخز بسرنجة (حقنة) التقطها زميل لهم من موقف للحافلات، حسبما ذكرت السلطات في نيو ساوث ويلز، اليوم الخميس.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان إنها تم إبلاغها بأن الطالب قام بذلك على سبيل المزاح مع زملائه.

وتعرض ثمانية طلاب لوخز بالسرنجة وخضعوا لتحليل دم للتأكد مما إذا كانوا أصيبوا بعدوى ما.

وقال مسؤولون بهيئة الإسعاف لمحطة (إيه بي سي) إن الطالب التقط الحقنة من محطة للحافلات في بلومبتون، حوالي 45 كم غرب سيدني.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة.