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إخلاء طائرة أمريكية في مطار ميامي بعد رصد مصدر قلق أمني

07:17 ص الخميس 25 أكتوبر 2018
إخلاء طائرة أمريكية في مطار ميامي بعد رصد مصدر قلق أمني

أمريكان إيرلاينز

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن مطار ميامي الدولي أن الشرطة الأمريكية تحقق في مصدر قلق أمني يتصل بالرحلة 257 التابعة لشركة أمريكان إيرلاينز المتجهة لمكسيكو سيتي.

وأضاف المطار، في تغريدة على تويتر أوردتها قناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم الخميس، أن الطائرة أخليت من الركاب.

جاء ذلك بعدما وصلت طرود مفخخة إلى شخصيات بارزة مثل هيلاري كلينتون وجو بايدن وباراك أوباما وشبكة "سي إن إن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد دعا في وقت سابق وسائل الإعلام إلى وقف "عدائيتها المتواصلة" و"هجماتها المضللة"، وذلك في تعليق على الطرود البريدية المفخخة.

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